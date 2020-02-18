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الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا على هذه المناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الأربعاء أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفًا إلى متوسط الموج.
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