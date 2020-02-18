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وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 – وكالات
توفي مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد تقرير إخباري.
وأفادت خدمة “تشاينا نيوز سيرفيس” الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني “ويبو” بأن “ليو تشى مينج”، مدير مستشفى ووتشانج ، أصيب بفيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 72 ألف شخص في أنحاء الصين.
وتأتي وفاة ليو، في الوقت الذي يعاني فيه المزيد من العاملين في المجال الطبي من مرض “كوفيد 19″ الذي يسببه الفيروس.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.
جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الاثنين.
وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الاثنين.
وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.
وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.
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