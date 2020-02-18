- 1/3
- 2/3
- 3/3
نقلت "رويترز" عن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (الاثنين)، أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية، أو أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان.
وأفاد "صالح" بأن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.
وأضاف أن الحكومة السودانية ستبحث هذه الخيارات مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.السودان وزير الإعلام السوداني فيصل صالح الرئيس السوداني السابق عمر البشير لاهاي المحكمة الجنائية الدولزية
الحكومة السودانية تحدد 3 خيارات لمحاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-17
نقلت "رويترز" عن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (الاثنين)، أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية، أو أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان.
وأفاد "صالح" بأن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.
وأضاف أن الحكومة السودانية ستبحث هذه الخيارات مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:30 PM
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
03:11 AM
أحدها أن ينقل إلى لاهاي
نقلت "رويترز" عن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (الاثنين)، أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية، أو أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان.
وأفاد "صالح" بأن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.
وأضاف أن الحكومة السودانية ستبحث هذه الخيارات مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
، الحكومة السودانية تحدد 3 خيارات لمحاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية تحدد 3 خيارات لمحاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.