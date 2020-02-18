شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بمحاسبة مذيعة العربية بعد ضحكها الهستيري على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية نوبة الضحك التي أصابت مذيعة قناة العربية، منتهى الرمحي، أثناء إذاعة إحدى النشرات الإخبارية، طالب مشاهدون بمحاسبة المذيعة، خاصة وأنها لم تقدم اعتذارًا عما بدر منها حتى الآن.
وأثار عدم اعتذار الرمحي، غضب المشاهدين، مؤكدين أنها تسببت في الإساءة للوطن، حتى لو لم يكن بقصد منها.
ومن جانبه علق موفد قناتي العربية والحدث في اليمن محمد العرب، على الجدل المثار بعد سقطة الرمحي، قائلا: التجاهل علاج الحمقى نحتاج لاحتراف التجاهل ﺗﺠﺎﻫﻞ المتحاملين ﺗﺠﺎﻫﻞ الهابط من الحديث ﺗﺠﺎﻫﻞ أﻓﻌﺎﻝ الحاقدين تجاهل الأشياء التي لا تستحق الرد.
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