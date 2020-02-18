شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع قاعدة «البرامج الرياضية» بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان سعي وزارة التعليم للاهتمام بدعم وتطوير برامج الرياضة المدرسية، من خلال تنمية الاتجاهات السلوكية البناءة بين أوساط الطلبة بأسلوب علمي صحيح، عن طريق توسيع قاعدة ممارسيها، واستثمار الطاقات الحركية لدى الشباب، وتوظيف الأوقات الحرة لممارسة أنشطة بدنية محببة لديهم.

وأشار د. الشلعان، خلال مشاركته أمس، في ختام حفل تتويج بطولة المنطقة الشرقية للمدارس الثانوية لكرة القدم وتنس الطاولة، بمشاركة 16 مدرسة، والذي أقيم على أرض ملعب المدينة الجامعية التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تحت شعار «شباب الرؤية.. بناء المستقبل»، إلى حرص تعليم المنطقة الشرقية على تنفيذ البرامج النوعية في حصص الرياضة، ومناشط الأندية المدرسية، والمشاركات الرياضية، باعتبارها أحد أضلاع العملية التربوية، لما فيها من قيم تغرس في نفوس الطلاب سعيًا إلى تربية النفوس على التنافس الشريف وتنمية المواهب وخلق جو رياضي وصحي يتناغم مع الثروة الشبابية المتزايدة بوطننا المعطاء لتمثيل المملكة في المحافل المحلية والدولية على الصعيد الرياضي للوصول إلى تطلعات القيادة ورؤية المملكة الطموح 2030.

وشهد د. الشلعان، بحضور عميد عمادة شؤون الطلاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة د. علي الدوسري، إحدى مباريات بطولة كرة القدم، تلاها تكريم الفرق الفائزة، وحكام البطولة إضافة لتكريم الفائزين بكأس هداف البطولة، وكأس أفضل لاعب، وصولا لكأس أفضل حارس.

وقدم مدير التعليم درعًا لمدير الجامعة، تسلمها نيابة عنه عميد عمادة شؤون الطلاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة د. علي الدوسري، مع تكريم مماثل من قبل الجامعة لـ د. الشلعان، إلى جانب القائمين على البطولة.