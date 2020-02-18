السعودية اليوم / مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بالرياض يدشن برنامج ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

دشن مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، اليوم برنامج ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية لتعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات وإجراءات القبول في الجامعات ، بحضور مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل وذلك في مدارس المملكة .

والتقى الغنام خلال جولته في أجنحة الملتقى وأركانه بعدد من الطلاب الذين توافدوا للاطلاع على ما يقدمه الملتقى، الذي يستمر خمسة أيام.

وقدم مساعد المدير العام شكره لكل من شارك في تنظيم الملتقى من مشرفين تربويين وإداريين وطلاب، مؤكد أنه سيسهم في تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات وإجراءات القبول في الجامعات.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل أن ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية أحد برامج التوجيه والإرشاد التعليمي والمهني، ويهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات وإجراءات القبول في الجامعة، تصاحبه محاضرات تخصصية في التعليم العالي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأشار السبيل إلى مشاركة 42 جامعة محلية وعربية وعالمية معترفاً بها في وزارة التعليم العالي، في مكان واحد لتوفر على الطلاب والطالبات الوقت والجهد.

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