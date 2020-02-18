محمد بن مسعود - الدمام - وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي". وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات". وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني. وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة. وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية". وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".دوري أبطال آسيا النصر العين مدرب النصر روي فيتوريا 18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:19 AM Advertisements فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي". وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات". وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني. وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة. وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية". وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين". الكلمات المفتاحية ، فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.