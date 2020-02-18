محمد بن مسعود - الدمام - مقطع متداول رصد نحو 8 صرافات مهشمة كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير. ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق. وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة. Advertisements جازان محافظة الدرب الجهات الأمنية أجهزة الصرافات جازان محافظة الدرب الجهات الأمنية أجهزة الصرافات 18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:10 AM مقطع متداول رصد نحو 8 صرافات مهشمة بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير. ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق. وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة. الكلمات المفتاحية ، بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية ،

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