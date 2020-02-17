شاهد : والد (نسيم) يهنئ والد (موسى) بعد 20 عاما من الاختطاف

︎

.

هنأ والد “نسيم حبتور”، الطفل اليمني، الذي تم اختطافه قبل 20 عاما وكان عمره وقتها سنة ونصف تقريبا، والد موسى الخنيزي، الذي عُثر عليه مؤخرا بحوزة سيدة ومعه أطفال آخرين.

حالة فرح

وأظهر مقطع فيديو، والدا حبتور والخنيزي معا، وهما يتحدثان في نفس الموضوع، ويظهر الأخير في حالة فرح بعد عودة ابنه الغائب منذ أكثر من 20 سنة، كما غلبتهما الدموع بأن تلك القضية قد انكشفت تفاصيلها بعد مرور تلك السنوات.

تطمينات

وقدم والد “الخنيزي”، العديد من التطمينات لوالد “حبتور”، بأن ابنه قد يكون ضمن الأطفال الذي عثر عليهم مع تلك السيدة وقامت بتربيتهم، ورفض بعضهم ترك منزلها.

ولازالت السيدة تخضع للتحقيقات في تلك القضية التي تم اكتشافها مؤخرا، وأزالت لبسا وغموضا ظل لعدة سنوات، بشأن اختفاء بعض الأطفال السعوديين.

Advertisements

دخلا إلى المنزل

ويبدأ مقطع الفيديو بلقاء جمع الثنائي والدا حبتور والخنيزي في الخارج أمام السيارة، ليؤكدا معا أنهما مرا بنفس التفاصيل، ثم دخلا إلى المنزل وأخذ في عد السنوات التي مرت على اختفاء ابنيهما.

وفي نهاية المقطع، قام والد المختطف “نسيم حبتور” بتقبيل والد المختطف “موسى الخنيزي” بعد أن قال له الأخير :”أنا تحت أمرك في أي شئ” ثم بدأ “الحبتور” في إجراء مكالمة هاتفية.



