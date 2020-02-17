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إصابات بعد اصطدام مركبتين في الجموم
متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة
وقع حادث اصطدام، مساء اليوم الاثنين، في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، أسفر عن إصابة شخصين.
وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبتين في المحافظة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
ولم يذكر المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
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