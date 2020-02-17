شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجوازات السعودية تهدد بترحيل المقيمين وتتصدر تحذيرا هامًا للجميع قبل فوات الآوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت "المديرية العامة للجوازات"، اليوم الاثنين؛ تحذيرًا مهمًا إلى المقيمين المتواجدين على أراضي المملكة، من إمكانية الوقوع في مخالفة تعرضهم إلى غرامات مالية.

وقالت "الجوازات السعودية" -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"-: إن "عدم الالتزام بتجديد هوية مقيم يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد".

قد يهمك ايضاً:

عاجل : الجوازات السعودية تهدد بترحيل المقيمين وتتصدر تحذيرا هامًا للجميع قبل فوات الآوان



بعد طرده من جامع الشيخ زايد.. وسيم يوسف يدخل عالم الأفلام السينمائية وهذا أول عمل درامي له



عبدالباري عطوان يفجر نبوءة مرعبة: الخليج على وشك الإفلاس وحافة الانهيار في هذا العام.. والأيام حبلى بالمفاجآت (فيديو)



فتاة سعودية تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. وهذا ماعثر عليه رجال الشرطة بعد اقتحام الصالون

ملكة جمال الإمارات تكشف ما وراء الستار وليالي ممتعة مع شباب نجران.. ‘‘غنج‘‘ زايد على اللزوم (فيديو)



ظهور صارخ للإعلامية سهير القيسي من الرياض.. جمال رباني وأناقة تفوق الخيال (شاهد)

مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ وزميلتها ‘‘غادة عويس‘‘ تحصلان على مكافأة مالية ضخمة من أمير قطر لهذا السبب.. لن تصدق كم المبلغ؟



محمد العرب يسقط في أخطاء كارثية خلال قراءته لتقرير تلفزيوني ومذيعة العربية تنهار وتضحك عليه كالأطفال بشكل هيستيري



شاب سعودي يقتل والدته.. وهكذا كان مصيره اليوم بعد أن تمكن منه والده وإخوانه!



Advertisements

مشروب سحرى يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيًا خلال 20 ثانية!.. شاهد



أسد نادر يقترب من ولي العهد بشكل غير متوقع والأخير يحتضنه بشدة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! (فيديو)



مذيعة MBC المشهورة تحلق شعر رأسها بالكامل.. وماحدث لها صدم الجميع.. شاهد كيف أصبحت؟؟ (فيديو)



ولي العهد يغطس إلى عمق البحر بحثا عن الشعاب المرجانية في الخليج.. وماعثر عليه فاجأ الجميع (فيديو يهز المملكة)



شاهد لحظة احتراق برج كبير مكتظ بالسكان في العاصمة السعودية الرياض.. (فيديو + صور)



ثعبان مرعب يلتف كتف مذيعة أثناء تقرير تليفزيوني على الهواء مباشرة.. شاهد ماذا حدث لها وصدم الجميع؟ «فيديو»



الكوبرا تتسلل إلى مدرسة أطفال في السعودية.. وحينما حاول المعلمون الإمساك بها كانت المفاجأة الصادمة (فيديو)



ثعبان ضخم يتجول داخل جامعة سعودية.. وحينما اقترب من الطالبات كانت الفاجعة التي هزت المملكة.. فيديو



أسد مفترس يتبادل القبلات مع ‘‘ثور بري‘‘.. وبعد لحظات ساخنة راوده شعور الغريزة فكانت النهاية صادمة!



وأوضحت أن "عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)".

وأكدت "الجوازات السعودية"، أنه "في حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد"، مشددة على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها.

وأضافت: أنه يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

وختمت "الجوازات السعودية"، بالإشارة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد "هوية مقيم"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.