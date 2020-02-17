بالصور.. تعليم المدينة المنورة تفتح ملف مؤشرات «التحصيل الدراسي»

بدأت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلة في الشؤون التعليمية -إدارة الاختبارات والقبول-، اليوم الثلاثاء، ورشة «دراسة مؤشرات نتائج التحصيل الدراسي» والتي تستضيفها لمدة يومين. حضر أكثر من 100 مشارك من مديري ومديرات التقويم والقبول من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة، ومدير عام التعليم بالمدينة ناصر بن عبدالله العبدالكريم ومدير عام التقويم والقبول بوزارة التعليم الدكتورة نجلاء بنت علي آل خبتي التي رحبت بالحضور، وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة وتعليم المدينة .

وأكد مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بهدف إحداث تغيير إيجابي نحو الارتقاء بالأداء وتطوير عملية تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاتها والمراجعة المستمرة لها وبناء مؤشرات دقيقة لقياس نتائج التحصيل الدراسي واستخدام مؤشرات نتائج التحصيل في رسم السياسات العامة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوظيفها لبناء خطتها الاستراتيجية .

وتناولت أولى جلسات اللقاء ورقة عمل بعنوان: (اختبارات التحصيل المعرفي والمفاهيم والدلالة) لمدير التحصيل المعرفي بالإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم، وأخرى بعنوان: (خبرات في الاختبارات والقبول)، لرئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم بيشة عون بن عبدالله السلولي، واختتمت بورقة قدمها الدكتور عوض بن صالح العمري مشرف الاختبارات والقبول بتعليم النماص بعنوان: (التوازن بين التقويم المستمر والاختبارات النهائية).

وتوالت جلسات اللقاء بأوراق عمل متعددة مقدمة من المشاركين والمشاركات، تناولت تطوير عمليات قياس مستوى التحصيل الدراسي، ببناء مؤشرات دقيقة تستخدم كمؤشرات لنتائج التحصيل وفي رسم السياسات العامة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوظيفها لبناء خطتها الاستراتيجية.

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