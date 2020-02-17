البنوك السعودية تحسم ملف رسوم المشتريات وبطاقات الائتمان

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، أن المحال التجارية لا يحق لها وضع رسوم إضافية عند دفع العميل حسابه ببطاقة الائتمان.
وقالت لجنة التوعية المصرفية، عبر حسابها بـ«تويتر»، إنه لا يجوز أن يدفع حامل بطاقة الائتمان أي رسوم إضافية، لأي جهة يشتري منها أي مشتريات.
وكانت اللجنة شددت في وقت سابق على ضرورة إبلاغ العميل للبنك في حال تعرضه لسرقة بطاقة الائتمان.
وتمكن هذه الخطوة البنوك من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البطاقة من عمليات الاحتيال المالي وذلك بإلغائها.
ويتم بعدها إصدار بطاقة جديدة للعميل، فيما يكون العميل المفقودة بطاقة الائتمان الخاصة به، مسؤولًا عن كافة العمليات المالية التي تتم ببطاقة الائتمان (قبل عملية الإبلاغ).
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