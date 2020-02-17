شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:17 مساءً, 17 فبراير 2020 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.