شكرا لقرائتكم أمير نجران يزور شيخ شمل آل فهاد في منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-17 أمير نجران يزور شيخ شمل آل فهاد في منزله متابعات الخليج 365 – واس زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، شيخ شمل قبيلة آل فهاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عايض آل فهاد في منزله بمركز سلطانة.

وعبّر الشيخ آل فهاد عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته، وحضوره الدائم وتواصله مع المجتمع.

وضم الحضور؛ نائب شيخ شمل قبيلة آل فهاد الشيخ شديد بن عبدالرحمن بن عايض، وشقيقه عبدالله بن عبدالرحمن آل فهاد، ورئيس مركز سلطانة، شديد بن محمد بن عايض. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يزور شيخ شمل آل فهاد في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.