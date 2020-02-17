السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة



جدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري, تحليلا للبيانات الواردة من مختلف الإدارات التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وقياس ما تم إنجازه من خلال مؤشرات الأداء، فيما تطرق لخدمات الدفاع المدني بالمنطقة, وحصر ومراجعة مؤشرات الخدمات في محافظات المنطقة والإحصائيات المختلفة لأعمال الدفاع المدني, إضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتطورات التقنية ما يحقق سرعة الإنجاز وحفظ البيانات وتوثيق الإجراء من خلال برنامج "سلامة" لإصدار التصاريح الإلكترونية, وحوى التقرير شرحا عن الفرضيات وأعمال التطوع.

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15:59ت م

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