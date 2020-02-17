- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب
متابعات الخليج 365 – واس
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلة ترفيهية للأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية إلى الأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.
وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والتي يخضع فيها 27 طفلا إلى تأهيل مكثف ومتنوع ما بين النفسي والاجتماعي والتعليمي بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع والتخلص من آثار القتال.
وتعرف الأطفال في رحلتهم على أماكن تاريخية لها قيمة حضارية وعلمية تزخر بها محافظة مأرب وهو ما أعطى الرحلة أهميتها وفائدتها المتنوعة للأطفال.
وتخللت الرحلة فقرات ترفيهية ومسابقات علمية ورياضية لإضفاء روح المرح والفرح وإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الأطفال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.