السعودية اليوم / الشؤون الصحية بـ" تعليم رفحاء " تنظم لقاء تثقيفياً للتعامل مع فيروس كورونا



رفحاء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

نظمت الشؤون الصحية المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع مكتب الإشراف الصحي، اليوم لقاء تثقيفياً عن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا وذلك بمدرسة ابن كثير الابتدائية.

واستُعرض خلال اللقاء تعريف المرض والوقاية منه والتأكيد على ضرورة غسل اليدين وتعزيز هذه الظاهرة بين الأبناء، وطرق انتشاره ومقاومته، إضافة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأساسية، واستخدام السبل الوقائية، وضرورة تعزيز النواحي الصحية، والدور التوعوي والتثقيفي للمرشدين الصحيين بالمدارس.

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13:52ت م

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