

القطيف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

يُنظم قسم الصحة و السلامة المهنية بالكلية التقنية بمحافظة القطيف محاضراتٍ توعوية وإرشادية لمنسوبي الكلية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وذلك ضمن الخطط الوقائية والإجراءات المتخذة لمواجهة تهديد هذا الفيروس في مختلف الجهات التي يكون بها أعداد كبيرة مثل الكليات و سواها.

وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالكلية جاسم آل رضوان أن هذا الإجراء الذي ينفذه قسم الصحة في الكلية يأتي من منطلق دور الكلية في الحفاظ على سلامة و صحة منسوبيها من خلال توفير بيئة عمل و تدريب آمنة و صحية من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب " 2000 " متدرب ، و تعزيز الوعي الصحي لديهم وتعريفهم بالطرق الصحيحة و الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد -لا سمح الله- .

// انتهى //

13:40ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محاضرة توعوية بتقنية القطيف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.