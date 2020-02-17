السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بعسير تنظم غداً 6 محاضرات دينية



أبها 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بعد صلاة المغرب من يوم غدٍ، عددًا من المحاضرات والدروس في بعض جوامع المنطقة.

حيث تقام في جامع زيد بن حارثة بمحافظة محايل محاضرة بعنوان " حسن الخلق "، ومحاضرةً بعنوان " اسم الله /الرقيب " بجامع المقراء، وبجامع الفاروق برجال ألمع محاضرة بعنوان" معرفة الله والإيمان به" .

ويقام بالجامع الكبير بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط محاضرةً بعنوان " الاعتصام بالكتاب والسنة"، ومحاضرةً بعنوان النفاق وأنواعه تقام بجامع الملتقى بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، ومحاضرة نسائية في مصلى النساء بمسجد ابن تيمية في قرية سقامة برجال ألمع بعنوان " فضل الذكر " .

// انتهى //

13:22ت م

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