التعليم تحدد موعد الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت وزارة التعليم أن التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام، ينتهي الخميس المقبل، وسيتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل.

وأضافت الوزارة، أن النظام سيُغلق تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي يوم الخميس القادم 26/ 6 / 1441هـ.

وحثت العديد من الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات على ضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة.

Advertisements

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق خطوات إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور.

وأوضحت وزارة التعليم، خطوات إدخال رغبات النقل من خلال حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على نظام نور

2- اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين

3- اختيار أيقونة رغبات النقل (الداخلي أو الخارجي)

4- الموافقة على إقرار صحة البيانات

5- إضافة الرغبات

6- إنهاء الطلب

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويمثل نظام نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات ومتابعة حركة النقل وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على