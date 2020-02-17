السعودية اليوم / مهرجان الحنيني يواصل فعالياته



عنيزة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

يواصل مهرجان الحنيني الرابع فعالياته بتقديم عروض المسرح المفتوح وحركة البيع والشراء في أركان الأسر المنتجة.

وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بعنيزة يوسف بن عبدالرحمن الوهيب أن الإقبال الكبير من الزوار يؤكد نجاح المهرجان، مبينًا أن مهرجان الحنيني والذي انطلق قبل أربعة أعوام كأحد مهرجانات عنيزة التي تشرف عليها لجنة التنمية السياحية للحفاظ علي هذا المنتج الشعبي والذي يطلق عليه " فاكهة الشتاء".

وأشار إلى أن مهرجان الحنيني هو الفعالية الثانية لروزنامة مهرجانات عنيزة للعام 2020 وهناك عشر مهرجانات متبقية قبل نهاية العام.

ويقام المهرجان حاليًا في ساحة سوق المسوكف الشعبي، ويستمر حتى 28 من هذا الشهر ، بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة.

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