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توضيح من الجوازات حول صلاحية جواز السفر السعودي
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية ألا تقل صلاحية جواز السفر، عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.
جاء ذلك في رد من الجوازات على مواطن وجه سؤالاً قال فيه: “السلام عليكم.. باقي على انتهاء جواز سفري السعودي 35 يوماً، هل أستطيع السفر للمملكة الأردنية مدة يومين؟
وردت الجوازات بقولها “مرحبًا بك، يلزم أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول. شكرًا لتواصلك”.
وكانت الجوازات، قد أعلنت في وقت سابق عن مزايا وتعليمات الجواز السعودي عبر منصة أبشر على النحو التالي:
– من خلال منصة أبشر يمكنك إصدار أو تجديد جواز السفر بكل سهولة.
– يمكن تفويض أي شخص إلكترونيًا للقيام بهذه المعاملة عنك إذا لم تكن باستطاعتك القيام بها.
– صلاحية جواز السفر السعودي 5 سنوات ويمكن زيادتها لـ10 سنوات إذا كان العمر 21 سنة أو أكثر.
– يجب استلام جواز السفر خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا حتى لا يتم إلغاؤه.
– جواز السفر وثيقة خاصة بك وأي إهمال يؤدي إلى استفادة أي شخص آخر منه يعرضك للمساءلة القانونية.
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