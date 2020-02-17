، بعد العارض الصحي.. فيديو من داخل "مكبرية الحرم" يعلن عودة "ملا" للأذان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر على كرسي في صلاة عشاء أمس وطمأن الجميع سابقًا عن حالته عبر "الخليج 365"

عاد شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، لرفع الأذان مساء أمس لصلاة العشاء، بعد العارض الصحي الذي ألمّ به أثناء أذان صلاة العشاء الخميس الماضي؛ مما اضطره للتوقف عن إكمال الأذان، وأكمل المؤذن هاشم السقاف.

وأظهر مقطع فيديو قصير، شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، من داخل المكبرية الخاصة بالمؤذنين، وهو يرفع أذان صلاة العشاء مساء أمس، على كرسي، بعد العارض الصحيّ الذي تعرّض له الخميس الماضي أثناء أذان صلاة العشاء.

وكان شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، قد طمأن الجميع، من خلال صحيفة "الخليج 365" على صحته؛ مبينًا أنه بخير، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام؛ وذلك عقب تعرضه لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان صلاة العشاء الخميس الماضي، ولم تمكّنه من إكمال الأذان؛ حيث أكمل المؤذن هاشم السقاف.

وقال "علي ملا" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365" حينها: "الحمد الله، أنا بخير وبصحة وعافية، وقد تعرضت لحالة برد؛ نظرًا للأجواء التي تمرّ بها المنطقة، أثّر ذلك على صوتي أثناء أذان صلاة العشاء الخميس الماضي؛ مما اضطرني للتوقف عن إكمال الأذان، وأكمل المؤذن هاشم السقاف، الذي كان موجودًا باعتباره المؤذن الاحتياطي؛ حيث يوجد في كل فريضة مؤذن داخل المكبرية ومؤذن آخر احتياطي للحالات الطارئة".

وأشار إلى أنه لم يدخل المستشفى نظير العارض الصحي الذي تعرّض له، ويقضي وقتَه بالمنزل، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام في القريب.

وختم تصريحه بقوله: "أشكر كل من سأل عني، وأُطمئن الجميع بأن حالتي الصحية جيدة، ولله الحمد"، كما قدّم شكره الخاص لصحيفة "الخليج 365" على اتصالها وتواصلها معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان مقطع فيديو متداول، من الحرم المكي الشريف؛ ظهر فيه مؤذن المسجد الحرام هاشم السقاف وهو يكمل أذان العشاء الخميس الماضي بدلًا من الشيخ علي ملا، بعد أن بدأه المؤذن "ملا"، ويظهر عليه حالة الإعياء وإجهاد في الصوت، ولم يتمكن من إكمال الأذان. الشيخ علي ملا المسجد الحرام مكة المكرمة هاشم السقاف