شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يطالب المزايدين على قضية خاشقجي بالإلتفات إلى مقتل الشاعر القطري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وسط التعتيم الإعلامي حول واقعة مقتل الشاعر القطري مشعل ال عكروم المري، عللا يد ضابط تركي، طالب الأمير عبد الرحمن بن مساعد من القطريين الذين لا زالوا يزايدون على قضية جمال خاشقجي، بالإلتفات لقضية ابن بلادهم.

وقال ابن مساعد: نتمنى توجيه جزء بسيط من اهتمام بعض القطريين بقضية خاشقجي رحمه الله إلى قضية هذا الشاعر القطري رحمه الله.

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وكانت مصادر، قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل شاعر قطري، على يد ضابط تركي، بعدما رفض أخذ أوامر منه، حيث نُقل إلى غرفة مغلقة وتعرض للضرب، ومن ثم القتل بطلق ناري.

وأشعل مقتل الشاعر القطري غضب القطريين، مهاجمين التكتم على الموضوع من قبل حكومتهم، فيما لا يزال شغلها الشاغل هو مهاجمة المملكة والدول العربية.