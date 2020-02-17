السعودية اليوم / سجون مكة المكرمة تنظم دورة تدريبية عن "نظم الجودة في السجون"



جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم دورة بعنوان " نظم الجودة في السجون " لرفع مستوى مهارة العاملين بالسجون في تطبيقات الجودة، وذلك بمقر المديرية بجدة وتستمر أسبوعا .

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أن الدورة تستهدف نحو 25 متدرباً من منسوبي سجون مناطق المملكة، ومن أهم أهدافها إبراز الدور المهم لنظام الجودة، وفائدته لقطاع السجون بالمملكة، وتستعرض تجارب الإدارات العسكرية في تأسيس أنظمة الجودة، وطرق تحقيق الأهداف من خلالها.

وأضاف أن الدورة تتضمن عدة محاور يأتي في مقدمتها التعرف على مبادئ الجودة و أساسياتها، والتدريب على المهارات اللازمة لممارسي نظم الجودة، بالإضافة إلى التدريب على طرق قراءة المواصفات القياسية وتطبيقاتها، وتأسيس نظام الجودة في السجون.

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23:44ت م

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