أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، حريقا اندلع في الواجهة الخارجية لمبنى إداري متعدد الأدوار وغير مأهول. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أنه ورد بلاغ إلى مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض يفيد باندلاع حريق في مبنى على طريق الملك فهد وعلى إثره انتقلت فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع، حيث عملت الفرق على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة، وقد تسبب في أضرار لأجزاء من المبنى و4 مركبات كانت متوقفة أمام المبنى فيما لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني الرياض يخمد حريقا في مبنى متعدد الأدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.