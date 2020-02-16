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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم، بياناً فندت فيه ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها الوزارة بحق العمالة المخالفة، ومن بينهم يمنيين.

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ورد الآن.. وزارة العمل السعودية توضح بشان ترحيل مئات الآلاف من الوافدين بينهم اليمنيين



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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن إجراءات التفتيش تتم بشكل مؤتمت كليًا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونياً، مع توفير آلية الاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونياً.

وأشار البيان إلى أنه "تقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجداً لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه"، لافتة إلى أن "هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل".

وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها، لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الإلتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف.