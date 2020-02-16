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مجموعة سليمان الحبيب : لا صحة لحريق مجمع العيادات بالعليا
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبدالعزيز بن محمد الفريان، أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حريق في مجمع عيادات سليمان الحبيب بالعليا.
وقال الفريان في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: نفي.. لا صحة لما يتم تداوله بأحد مواقع السناب شات من وجود حريق في مجمع عيادات د. سليمان الحبيب بالعليا.
كما علقت مجموعة مستشفيات سليمان الحبيب الطبية على الأنباء المتداولة بتوضيح عاجل جاء فيه: لا صحة لما يتردد بأن مجمع مستشفى سليمان الحبيب الطبي بالعليا قد تعرض لحريق، ونود أن نوضح بأن جميع المراجعين ومنسوبي المستشفى بصحة وسلامة.
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