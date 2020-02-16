شكرا لقرائتكم خبر عن وسط صدمة وذهول.. شاهد كيف ظهر الطيار السعودي الجريح بعد إسقاط طائرته الحربية ووقوعه أسيرا في قبضة الحوثيين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث نشطاء محسوبون على مليشيا الحوثي صورة أولیة لما قالوا إنها لحظة وقوع طاقم الطائرة الحربیة السعودیة التي سقطت في محافظة الجوف شمال شرق الیمن في يد مسلحي الجماعة.

ووفقا للنشطاء، فإن الملیشیات تمكنت من أسر قائد الطائرة "تورنیدو" ومساعده بعد سقوطها بساعتین.

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وسط صدمة وذهول.. شاهد كيف ظهر الطيار السعودي الجريح بعد إسقاط طائرته الحربية ووقوعه أسيرا في قبضة الحوثيين؟



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ویظهر في الصورة المتداولة مساعد قائد الطائرة "تورنیدو" السعودیة وهو یعاني من إصابة بالغة في وجهه، وفق ما ذكره الحوثیین على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة واس السعودية الرسمية بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه أن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وجاء بيان التحالف عقب إعلانه في وقت سابق، تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى الطائرات الجوية في محافظة الجوف.

وأوضح العقيد المالكي في بيانه الذي اطلع عليه "أحداث نت، أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي.

واعتبر المالكي ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وحمل مليشيا الحوثي حياة وسلامة الطاقم الجوي.