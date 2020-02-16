شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على طريق الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق مكة الليث.

وأشار رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي، أنه جرى إزالة 63 مخيماً وأراضي مسورة وصنادق خشبية، لافتاً النظر إلى أن البلدية تتعامل بشكل صارم مع التعديات المرصودة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على أملاك الغير.

من جهة أخرى نفذ قسم مراقبة الأسواق ببلدية الشوقية، وبدعم من الإدارة العامة للنظافة، حملة ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية والإرشادية المخالفة بالشوارع العامة ضمن نطاق البلدية.

وأشار المهندس المشيخي إلى إزالة 31 لوحة إعلانية وإرشادية مخالفة، مبيناً بأنها غير نظامية وتعد من التشوه البصري، مؤكداً أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام.