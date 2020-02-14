السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "مهرجان الحنيني" بنسخته الرابعة بعنيزة



بريدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

انطلقت أمس فعاليات مهرجان الحنيني الرابع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، لمدة عشرة أيام في سوق المسوكف الشعبي.

واشتملت الفعاليات على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه، إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير وفنون النحت وعربات الأطعمة

وعروض فرقة الالعاب الشعبية.

وبين المشرف العام على المهرجان خالد بن محمد الصيخان أن غرفة عنيزة حرصت على تحقيق أهداف المهرجان التي تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ في تنشيط الحراك الاقتصادي بإتاحة المجال للأسر والشباب بالتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهيه جاذبة ومميزة.

وثمن الصيخان دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومتابعة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وجهود الجهات الحكومية كافة.

// انتهى //

11:20ت م

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