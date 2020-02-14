أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير 2020

شهدت اليوم أسعار الذهب السعودي انخفاض طفيف في الساحة بمطلع يوم الجمعة 14 فبراير 2020، وحيث بلغ السعر في المملكة العربية السعودية لعيار 24 وهو العيار الرسمي في المملكة ما يقرب من 188.99 ريال سعودي، وإليكم اليوم باقي أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:
أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير
- سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 188.99 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 22 سجل 173.24 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 165.37 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 18: 141.74 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 14: 110.24 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 12: 94.49 ريال سعودي
- سعر أوقية الذهب: 5.877 ريال سعودي
- سعر جنيه الذهب: 1.323 ريال سعودي
- سعر كيلو الذهب: 188.986 ريال سعودي