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أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير 2020

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شهدت اليوم أسعار الذهب السعودي انخفاض طفيف في الساحة بمطلع يوم الجمعة 14 فبراير 2020، وحيث بلغ السعر في المملكة العربية لعيار 24 وهو العيار الرسمي في المملكة ما يقرب من 188.99 ريال سعودي، وإليكم اليوم باقي أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير

  • سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 188.99 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 22 سجل 173.24 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 165.37 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 18: 141.74 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 14: 110.24 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 12: 94.49 ريال سعودي
  • سعر أوقية الذهب: 5.877 ريال سعودي
  • سعر جنيه الذهب: 1.323 ريال سعودي
  • سعر كيلو الذهب: 188.986 ريال سعودي
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