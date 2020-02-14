أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير 2020

شهدت اليوم أسعار الذهب السعودي انخفاض طفيف في الساحة بمطلع يوم الجمعة 14 فبراير 2020، وحيث بلغ السعر في المملكة العربية السعودية لعيار 24 وهو العيار الرسمي في المملكة ما يقرب من 188.99 ريال سعودي، وإليكم اليوم باقي أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 14 فبراير