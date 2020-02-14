شكرا لقرائتكم خبر عن أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام أسد في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بالتهجم على لبوة وعضها عندما كانت نائمة، الأمر الذي لفت انتباه الزائرين وقاموا بتوثيق الحدث.

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أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’



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وقال جوشوا لونكوشو، والذي يعمل مرشدا في الحديقة:

"في البداية، لم أستطع تخيل أن الأسد سوف يتصرف بهذه الطريقة، حيث اقترب من اللبوة ببطء وهدوء شديد كي لا يوقظها، وحينها أخبرت ضيوفي الآن سوف نرى شيئًا مثيرًا للاهتمام".

وتابع بقوله: "عندما اقترب الأسد من اللبؤة، قام بعضها وفر هاربا، لأنها استيقظت على الفور واستعدت للهجوم على الفاعل".

واعرب للونكوشو عن استغرابه لهذا التصرف، وقال: "لقد عملت مرشدًا لمدة ثماني سنوات، لكنني لأول مرة أصادف شيئًا مشابهًا".

ويقع منتزه كروجر الوطني في شمال شرق جنوب أفريقيا. ويتضمن حوالي 1.5 ألف أسد، و 12 ألف من فيل، و2.5 ألف جاموس، ونحو ألف نمر و 5 آلاف وحيد القرن.

وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ورد أنه في حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، خنقت لبوة أسدا دون سبب واضح، حيث أمستكته من رقبته ولم تفلته إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.