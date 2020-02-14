، الجهات الأمنية تبحث عن "لين" مفقودة متوسطة لبن الرياض ،

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أعلنت الجهات الأمنية حالة الاستنفار بحثاً عن فتاة تبلغ 14 عاماً، كانت قد اختفت عن الأنظار بعد خروجها من المدرسة في حي ضاحية لبن غربي الرياض.
"الخليج 365" تواصلت مع شقيق المفقودة "لين الأحمري" والذي روى الحادثة بقوله: "المفقودة تبلغ 14 عاماً، وتدرس برفقة شقيقتها الأخرى بمتوسطة (211) بضاحية لبن، وكانت قد اختفت في موعد خروج الطالبات 12 ظهراً".
وأضاف: "المفقودة أبلغت شقيقتها أنها ستتحدّث قليلاً مع زميلاتها، وكانت والدتها بالقرب من المدرسة تنتظر خروجهما، قبل أن ترصد الكاميرات سير الأولى بمفردها؛ بعيداً عن زميلاتها واختفائها لجهة غير معلومة".
وأشار "شقيق لين" إلى أن المفقودة تُعاني من ضعف بالنظر، وترتدي نظارة طبية، وتلبس عباءة، وتتغطّى بِغطاء وجه (نقاب).
وأكد "شقيقها" أن الجهات الأمنية والفرق التطوعية والطيران العامودي وعدد من أهل الخير يُكثّفون البحث من ساعة تقديم البلاغ ظهر اليوم الخميس ولا تزال العملية مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر.
ودعا شقيق "لين" لمساندة الجهات الأمنية بالبحث عن المفقودة، ومن يعثر عليها يتقدّم ببلاغه لأقرب مركز أمني.
"الخليج 365" تتابع الحادثة، وستوافيكم بمزيد من التفاصيل في حالِ توافرها.الرياض ضاحية لبن مفقودة الرياض الجهات الأمنية
الجهات الأمنية تبحث عن "لين" مفقودة متوسطة لبن الرياضعمر السبيعي الخليج 365 2020-02-13
أعلنت الجهات الأمنية حالة الاستنفار بحثاً عن فتاة تبلغ 14 عاماً، كانت قد اختفت عن الأنظار بعد خروجها من المدرسة في حي ضاحية لبن غربي الرياض.
"الخليج 365" تواصلت مع شقيق المفقودة "لين الأحمري" والذي روى الحادثة بقوله: "المفقودة تبلغ 14 عاماً، وتدرس برفقة شقيقتها الأخرى بمتوسطة (211) بضاحية لبن، وكانت قد اختفت في موعد خروج الطالبات 12 ظهراً".
وأضاف: "المفقودة أبلغت شقيقتها أنها ستتحدّث قليلاً مع زميلاتها، وكانت والدتها بالقرب من المدرسة تنتظر خروجهما، قبل أن ترصد الكاميرات سير الأولى بمفردها؛ بعيداً عن زميلاتها واختفائها لجهة غير معلومة".
وأشار "شقيق لين" إلى أن المفقودة تُعاني من ضعف بالنظر، وترتدي نظارة طبية، وتلبس عباءة، وتتغطّى بِغطاء وجه (نقاب).
وأكد "شقيقها" أن الجهات الأمنية والفرق التطوعية والطيران العامودي وعدد من أهل الخير يُكثّفون البحث من ساعة تقديم البلاغ ظهر اليوم الخميس ولا تزال العملية مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر.
ودعا شقيق "لين" لمساندة الجهات الأمنية بالبحث عن المفقودة، ومن يعثر عليها يتقدّم ببلاغه لأقرب مركز أمني.
"الخليج 365" تتابع الحادثة، وستوافيكم بمزيد من التفاصيل في حالِ توافرها.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:55 PM
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
12:22 AM
تدرس بمتوسطة 211 واختفت في موعد خروج الطالبات ظُهر اليوم
أعلنت الجهات الأمنية حالة الاستنفار بحثاً عن فتاة تبلغ 14 عاماً، كانت قد اختفت عن الأنظار بعد خروجها من المدرسة في حي ضاحية لبن غربي الرياض.
"الخليج 365" تواصلت مع شقيق المفقودة "لين الأحمري" والذي روى الحادثة بقوله: "المفقودة تبلغ 14 عاماً، وتدرس برفقة شقيقتها الأخرى بمتوسطة (211) بضاحية لبن، وكانت قد اختفت في موعد خروج الطالبات 12 ظهراً".
وأضاف: "المفقودة أبلغت شقيقتها أنها ستتحدّث قليلاً مع زميلاتها، وكانت والدتها بالقرب من المدرسة تنتظر خروجهما، قبل أن ترصد الكاميرات سير الأولى بمفردها؛ بعيداً عن زميلاتها واختفائها لجهة غير معلومة".
وأشار "شقيق لين" إلى أن المفقودة تُعاني من ضعف بالنظر، وترتدي نظارة طبية، وتلبس عباءة، وتتغطّى بِغطاء وجه (نقاب).
وأكد "شقيقها" أن الجهات الأمنية والفرق التطوعية والطيران العامودي وعدد من أهل الخير يُكثّفون البحث من ساعة تقديم البلاغ ظهر اليوم الخميس ولا تزال العملية مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر.
ودعا شقيق "لين" لمساندة الجهات الأمنية بالبحث عن المفقودة، ومن يعثر عليها يتقدّم ببلاغه لأقرب مركز أمني.
"الخليج 365" تتابع الحادثة، وستوافيكم بمزيد من التفاصيل في حالِ توافرها.
، الجهات الأمنية تبحث عن "لين" مفقودة متوسطة لبن الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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