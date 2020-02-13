شكرا لمتابعة خبر عن زوج يلقي زوجته من السيارة ويدهسها في خميس مشيط (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ثقت كاميرات المراقبة في إحدى شوارع محافظة خميس مشيط، واقعة مروعة لرجل أنزل امرأة من سيارته ثم عاد مرة أخرى وقام بدهسها والنظر إليها دون مساعدتها .

وكشف مصدر خاص لـ” صدى” أن قائد السيارة هو زوج المرأة التي قامت بالنزول من السيارة ويعاني من اعتلال نفسي، موضحًا أنه هذه الحادثة كانت منذ 5 أشهر.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يدهس زوجته وقام بإيقاف السيارة وإنزالها منها للتأكد من أنها فارقت الحياة.

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وأوضح المصدر أن الزوجة أصيبت بكسور في جسدها جراء الواقعة، لافتًا إلى أنه لديها 5 أطفال، وتعمل مدرسة.

و استنكر متداولو المقطع هذه الحادثة التي تنم عن فعلته الشنيعه الداله علي تهورة وعدم إدركه للنتائج، مطالبين بمحاسبة الفاعل على وجه السرعة.