ماذا قالا خبيرا الطقس المسند والحصيني عن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة؟

قال خبير المناخ والمؤرّخ الأرشيفي لطقس المملكة، صالح الربيعان؛ أنه من المتوقع تكون هذه الليلة “ليلة الخميس”، هي آخر ليالي البرد.

وأضاف “الربيعان”: إنه “بداية من نهار غد الخميس سيبدأ الدفء من جديد، ونعيش عدة أيام دافئة، نلبس فيها الملابس البيضاء الصيفية، خاصة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء”.