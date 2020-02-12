السعودية | ولي العهد السعودي يلتقي رئيس منتدى دافوس بالرياض

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يلتقي رئيس منتدى دافوس بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، اليوم الأربعاء، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.

كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة مارون كيروز.