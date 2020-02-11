شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الكشف عن أسماء المقبولين في الأمن البيئي عبر «ورق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتشر عبر منصة ” تويتر ” بعض الصور يقال أنها أسماء المقبولين في إدارة القوات الخاصة للأمن البيئي.
وأعرب المواطنون عن تذمرهم؛ من عدم قبولهم في إدارة القوات الخاصة للأمن البيئي والذي تم الإعلان عن فتح باب القبول قبل أيام.
وشكك البعض في نتائج القبول مرفقين صور لبيانات ألصقت في حائط يقال أنها اسماء المقبولين.
وعلمت صدى من مصدر خاص إن إعلان الاسماء لا يتم عبر بيانات في الإدارات ولا حتى في وسائل الاعلام ، بل يتم اعلان نتائج القبول والمتطلبات لمن استوفى الشروط وكان الاكفأ للقبول عبر بوابة أبشر فقط، حسب نظام القبول في وكالة وزارة الداخلية.
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