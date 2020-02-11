شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد طائرة الرش بالنماص يكشف تفاصيل العثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف قائد طائرة الرش، التي هبطت اضطراريًا في منطقة وعرة بأصدار تهامة غرب النماص، عن تفاصيل العثور عليه اليوم الثلاثاء بعد هبوطه أمس في منحدرات تهامة.

وقال الطيار في مقطع فيديو عقب العثور عليه، إنه بصحة جيدة مقدمًا الشكر لفرق البحث التي عثرت عليه رغم المكان الوعر، مضيفًا: ” الحمدلله.. أنا سعيد.. جاؤوني يحملون الماء والدواء والطعام ” .

ومن الجدير بالذكر، طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط خلال الساعات الماضية.