طريقة إلغاء الفاتورة الثابتة للكهرباء

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت السعودية للكهرباء على استفسار بشأن طريقة إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة.

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وقالت الكهرباء في تغريدة له عبر تويتر: إنه يمكن إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة من خلال الموقع على الرابط التالي هنا

ولفتت إلى أنه يمكن أيضًا إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة من خلال تطبيق “الكهرباء”، وذلك بعد تعريف الحساب في خدمة حسابي عن طريق موقع الشركة ليتم الاستفادة من خدمات الشركة من خلال التطبيق والموقع.

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