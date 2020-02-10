︎ . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب غريب يرتدي العلم الأمريكي ويطلق النار من رشاش بالرياض .

وأظهر الفيديو الشاب وهو يجلس على سيارة مرسيدس فارهة ، وعليها آثار دماء ، وبجواره أسد .

وفجأة يطلق النار من السلاح ، فيهرب الأسد من الخوف ، فيما تتجول الكاميرا داخل السيارة وتكشف عن أسلحة عديدة بداخلها .

وتسبب المقطع في حيرة الكثير من المتابعين لغرابته ، فيما علق أحد المغردين واصفاً المشهد بأنه نوع من الهياط ومحاولة لفت الانتباه .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فيديو غريب لشاب يطلق النار وبجواره أسد وسيارة مليئة بالأسلحة ملطخة بالدماء في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.