شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير المساعدات الإنسانية لموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة مع سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن جهود المركز الإغاثية والإنسانية في موريشيوس.

كما بحث الربيعة خلال استقباله لسودهن بمقر المركز في الرياض أمس، مستجدات البرامج التي ينفذها المركز في موريشيوس.

وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.