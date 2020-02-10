شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير المساعدات الإنسانية لموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل
كما بحث الربيعة خلال استقباله لسودهن بمقر المركز في الرياض أمس، مستجدات البرامج التي ينفذها المركز في موريشيوس.
وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.
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