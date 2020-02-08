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عدن - ياسمين التهامي - احتفل الوليد مقداد، نجم قناة "طيور الجنة" بخطوبته، مساء اليوم، في حفل كبير ضم عددا من الأهل والأصدقاء.

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هل تتذكرون نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ ؟ شاهدوا كيف أصبح اليوم في حفل خطوبته.. هل العروس ديما بشار؟ (فيديو)



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يأتي ذلك بعد إشاعات عن خطوبته من ديما بشار، لكن مصادر تحدثت أن الخطيبة التي ستصبح عروسه هي نور مقداد.



وهنأ المعتصم مقداد، شقيقه وليد، إذ نشر صورة لهما من الحفل، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك".

تابع: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

يُذكر أن قناة "طيور الجنة" اشتهرت منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2008 باعتبارها قناة مخصصة لأغاني الأطفال، وأخرجت معها جيلا كاملا من النجوم، أبرزهم المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد ورغد الوزان وديمة بشار ولين الصعيدي.