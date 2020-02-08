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عدن - ياسمين التهامي - حظي تعامل الجهات الأمنية ، مع طفلة باكستانية تبلغ من العمر4 أعوام بعد القبض على والدتها تمارس جريمة تهريب المخدرات إلى المملكة ، بإشادة كبيرة من وسائل إعلام باكستانية .

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وافدة تمارس الفعل الحرام مع ابنتها.. وعندما عثرت عليها الشرطة السعودية كانت الصدمة!



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وفي التفاصيل ، كشفت صحيفة “دا نيوز” الباكستانية ، إلى أن الطفلة تدعى “إيمان ” ووصلت إلى مدينة جدة في شهر مايو الماضي بصحبة والدتها التي تم اكتشاف مواد مخدرة في بطنها حاولت تهريبها إلى المملكة.

وألقت الجهات الامنية القبض على والدتها وتم نقل الطفلة “إيمان” إلى دار الرعاية الاجتماعية، حيث تلقت معاملة حسنة وجرى توفير الأكل والشرب والملابس والألعاب لها، والسماح لها بزيارة والدتها في السجن عدة مرات.

فيما تم إبلاغ السفارة الباكستانية بمقر وجودها، وتم السماح بإعادتها إلى بلدها عقب تسليمها إلى قنصلية باكستان في جدة .