السعودية اليوم / تقنية الجوف تنظم المرحلة الثالثة من برنامج " كن تقني "



سكاكا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

نفذت الكلية التقنية بالجوف خلال الأسبوع الجاري عدد من الزيارات والاستضافة لطلاب مدارس الثانوية بالمنطقة ، لنشر وتعزيز مفهوم الثقافة المهنية لدى الطلاب .

وأوضح عميد الكلية علي بن سليم العبدالله أن هذه الزيارات تأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بضرورة نشر الوعي والتثقيف بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع التي تأتي ضمن تنظيم الكلية هذا الفصل التدريي لبرنامج " كن تقني 3" ، الذي يقوم على تعريف الطلاب ببرامج وأهداف الكلية وتخصصاتها وبرامجها ومراحل تطورها وآلية القبول والتسجيل ومجالات العمل للخريجين والتخصصات المطلوبة في سوق العمل .

// انتهى //

13:41ت م

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