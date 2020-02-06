السعودية اليوم / كلية العلوم والآداب بشرورة تنظم الملتقى الأكاديمي الثالث



نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب بشرورة، أمس، الملتقى الأكاديمي الثالث بعنوان "الطالب الجامعي وتحديات المستقبل في ضوء رؤية المملكة 2030"، بحضور عميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور علي بن حمد رياني، وذلك بمقر الكلية بمحافظة شرورة.

وتشتمل فعاليات الملتقى الأكاديمي على تقديم 24 ورقة عمل وفق محاور تعزيز الوعي الفكري والثقافي للطالب الجامعي في ضوء رؤية 2030، وأساليب رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب الجامعي، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب الجامعي، وأساليب تنمية كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وطرق تفعيل الإرشاد الأكاديمي ومدى استفادة الطالب منه، ودور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطالب الجامعي.

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12:29ت م

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