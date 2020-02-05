بالصور.. أمير القصيم يكرم الممرضة مريم الشمري منقذة «أسرة بريدة»

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الممرضة مريم الشمري، نظير مبادرتها الإنسانية في إنقاذ وإسعاف أسرة من أربعة أشخاص من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم أثناء تعرضهم لحادث مروري بمدينة بريدة، بحضور مدير الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر.
وأشاد أمير القصيم بالمبادرة التي قدمتها الممرضة في تقديم الإسعافات الأولية للأسرة، والذي يعكس حسها الإنساني النبيل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، مشيرًا إلى ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني والمساهمة بكل اتجاه؛ ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
وأعربت الممرضة مريم الشمري عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم لكل الأعمال الإنسانية بالمنطقة، مؤكدة أن ذلك ينعكس من حرص سموه على تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرة للوطن والمواطن.
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