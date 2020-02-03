رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية، هو من أكثر ما يتم البحث عنه بين العاملين فى المملكة العربية، فقد أصبح تجديد الاقامة أسهل من ذي قبل، فكان يقوم الوافد بالذهاب الي مكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية، وذلك للتأكد من صلاحية الإقامة، ودفع رسوم تجديد الاقامة، للعامل وزوجته وأولاده، والآن أقامت الحكومة البوابة الالكترونية العملاقة وهي بوابة أبشر .

استعلام صلاحية الاقامة عبربوابة أبشر الإلكترونية

الكثير من المواطنين في دولة السعودية يرغبون في الاستفسار عن صلاحية الاقامة سواء للوافدين أو المقيمين ، ويتم ذلك عبر موقع أبشر، وهذه المنصة الإلكترونية يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، منها الإستعلام عن صلاحية الاقامة، وهوية مقيم.

خطوات الاستعلام عن الإقامة

يرغب كثير من الوافدين في الإستعلام عن الاقامة، وسنعرفكم من خلال هذه الخطوات عن كيفية الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد: