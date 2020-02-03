سبب وفاة دحمي الروقي المدون السعودي الشهير - عبدالرحمن الروقي

أوردت وسائل إعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اليوم الأحد2-2-2020، خبر وفاة عبد الرحمن الروقي ولقبه دحمي الروقي المدون السعودي الشهير بشكل مفاجئ الأمر الذي فجع النشطاء الاجتماعيون.

وأفاد نشطاء في السعودية أن وفاة دحمي الروقي كانت بسبب نوبة مفاجئة أصابته واستدعت نقله إلى أحد المشافي قبل الإعلان عن مفارقته الحياة ما تسبب بصدمة في الأوساط السعودية.

واشتهر الشاب الراحل في تويتر بلقبه ”دحمي الروقي“ الذي جذب آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة، حيث نعاه النشطاء ودعو له بالرحمة والمغفرة.

ونعى رحيّم إلروقي، أخيه الراحل عبدالرحمن بعبارات مؤثرة قال فيها ”بقلوب مؤمنه منكسرة ومنفطرة ولا يعلم فيها إلا الله، توفي اليوم أخوي وصديقي وكل شيء أملكه، عبدالرحمن الروقي (دحمي الروقي)“.

ولم يكشف الروقي الأخ عن تفاصيل أكثر حول سبب وفاة المدون الشاب عبد الرحمن الروقي ولقبه دحمي الروقي، واكتفى بالإعلان عن موعد الصلاة على جثمانه يوم غد الاثنين بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي بالمملكة.